US-Präsident Donald Trump rechnet nach eigenen Angaben beim anstehenden Apec-Gipfel in China mit einem trilateralen Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem chinesischen Staatschef Xi Jinping.
Er werde zu dem Treffen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am 18. und 19. November in die südchinesische Technologiemetropole Shenzhen reisen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern. «Eines der Treffen wird, glaube ich, mit Präsident Putin und Präsident Xi stattfinden, und das wird interessant», sagte Trump vor seinem Rückflug von Florida nach Washington und fügte hinzu: «Wir sprechen über viele Dinge, darunter atomare Abrüstung (...) Wir versuchen, den Krieg im Iran zu beenden.»
Trump hatte sich im Oktober offen für trilaterale Rüstungskontrollgespräche mit Xi und Putin gezeigt. Putin hat einem Bericht der Zeitung «Wall Street Journal» zufolge vorgeschlagen, eine solche Zusammenkunft zudem für Gespräche über ein Ende des russischen Krieges in der Ukraine zu nutzen.
(Reuters)