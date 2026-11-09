‌Er werde zu dem Treffen ‌der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) am ​18. und 19. November in die südchinesische Technologiemetropole Shenzhen reisen, sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern. «Eines der Treffen wird, glaube ich, mit ‌Präsident Putin und Präsident Xi stattfinden, und das wird interessant», sagte Trump vor seinem Rückflug ​von Florida nach Washington und fügte ​hinzu: «Wir sprechen über viele ​Dinge, darunter atomare Abrüstung (...) Wir versuchen, den Krieg im ‌Iran zu beenden.»