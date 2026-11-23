«Wer ist nicht in Kontakt»

Trump sagte bei CNBC, er habe dem Verwaltungsrat Zusicherungen gegeben, dass es mit Blick auf Huang keine Bedenken mit Bezug auf die Nationale Sicherheit gebe. Auf die Frage zu einem jüngsten Bericht der «New York Times», dass die aus China stammende Geliebte Huangs Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt habe, antwortete der Präsident: «Nun, wer ist nicht in Kontakt.» Zu Bedenken, Huang könne an widerrechtlichen Chip-Lieferungen nach China beteiligt gewesen sein, sagte Trump: «Er wusste freilich nichts davon. Zumindest war das unser sehr starker Eindruck.»