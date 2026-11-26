«Ich glaube wirklich, dass das durchaus möglich ist», schrieb Trump im Nachgang zu einem Treffen mit Nato-Generalsekretär Mark Rutte. Dieser hatte den Republikaner am Freitag in dessen Anwesen Mar-a-Lago in Florida besucht. Bei dem Treffen, das Trump als «sehr effektiv» bezeichnete, standen demnach der Ukraine-Krieg und der Iran-Krieg im Fokus. Man habe ausführlich darüber gesprochen, wie wichtig es sei, dass Russland und die Ukraine «jegliche Handlungen vermeiden, die den Krieg absichtlich oder unabsichtlich ausweiten», hiess es in der Mitteilung.