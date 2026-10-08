Der Krieg und die monatlichen Kosten ‌von drei Milliarden Dollar sind zu einem zentralen Thema im US-Wahlkampf geworden. Auch die hohen Benzinpreise setzen Trumps Republikaner unter Druck und gefährden ihre Mehrheit im ​Kongress. Trump erklärte wiederholt, er erwarte nach den Wahlen einen ​deutlichen Rückgang der Ölpreise. Worauf er seine Prognose ​stützt, ist unklar. Die USA und der Iran haben in den vergangenen Wochen Vorschläge ausgetauscht, ‌um den Krieg zu beenden und die für die globalen Öl- und Gaslieferungen wichtige Strasse von Hormus am Persischen Golf wieder zu öffnen. Der Iran blockiert ​die ​Meerenge seit Monaten weitgehend. Früheren Insider-Angaben zufolge ⁠erwägt der Iran künftig die Erhebung hoher Gebühren ​für durchfahrende Schiffe, was ⁠auf den Ölpreis am Weltmarkt durchschlagen könnte.