US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union im Falle einer assoziierten Mitgliedschaft Kanadas mit weitreichenden Strafzöllen gedroht. Dies stiess in Europa ‌jedoch umgehend ⁠auf Widerstand. Es sei nicht Sache der USA oder von irgendjemand anderem, ⁠die geopolitische Richtung der Europäer zu bestimmen, sagte Frankreichs Europaminister Benjamin Haddad dem Fernsehsenders Public Senat am ‌Donnerstag. Es sei das gute Recht der EU, ‌ihre Beziehungen zu Kanada zu vertiefen. ​Trump hatte am Mittwoch erklärt, sollte die EU diesen Schritt gehen, könnte er dies als feindseligen Akt betrachten und schwerwiegende Zölle verhängen oder den Handel mit Europa bei vielen Gütern einstellen. Er bezeichnete den EU-Vorschlag als «lächerlich». Wenn es sich ‌um eine gute Absicht handele, sei das in Ordnung. Bei einer schlechten Absicht werde er jedoch Zölle erheben.