Es werde morgen ein Treffen mit Russland geben, sagte der Republikaner am Dienstag (Ortszeit) vor Journalisten. «Wir werden sehen, was passiert.» Mehr Angaben machte er dazu nicht - auch nicht, wer an dem Treffen teilnimmt. Bereits vor Tagen hatte Trump angekündigt, seinen Sondergesandten Steve Witkoff wohl zur Wochenmitte nach Russland schicken zu wollen.