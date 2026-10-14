Dies stehe kurz bevor, teilte Trump ⁠am Mittwoch auf seiner Online-Plattform Truth Social mit. Details zu ‌den Plänen nannte er ‌nicht. Es gebe Experten, die ​davon ausgingen, dass die Menge an leicht verfügbarem Öl weitaus grösser sei als in fast jedem anderen Land der Welt, erklärte er.