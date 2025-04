«Dieser Tag wird in die Geschichte eingehen als der Tag, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde, als der Tag, an dem Amerika sein Schicksal zurückerobert hat, und als der Tag, an dem wir begonnen haben, Amerika wieder reich zu machen», sagte Trump. Dies sei einer der wichtigsten Tage in der US-Geschichte. Das «goldene Zeitalter» der USA komme zurück.