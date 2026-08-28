«Wir wollen nicht mit ihnen sprechen. Wir streben kein Treffen oder ‌Ähnliches an», sagte Trump am Donnerstag ‌vor Journalisten im Oval Office. ​Zuvor hatte die Sprecherin des Weissen Hauses, Karoline Leavitt, erklärt, die wirtschaftlichen Massnahmen der USA würden so lange fortgesetzt, bis der Iran zu ernsthaften Verhandlungen bereit sei.