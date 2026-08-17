Anna Kelly, die Sprecherin des Weissen Hauses, weist den Vorwurf eines Interessenkonfliktes dennoch zurück. «Präsident Trump handelt ausschliesslich zum Wohle der ​amerikanischen Öffentlichkeit.» Das US-Verteidigungsministerium und das Handelsministerium waren für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen. Ein Sprecher von World Liberty betont, dass WorldClaw ​unabhängig sei und dass auch US-Konzerne KI-Modelle aus unterschiedlichen Staaten in ihren Portfolios hätten. «Dies ist ein gängiger ​und weithin anerkannter Ansatz.» WorldClaw zufolge ist die Bereitstellung eines KI-Modells nicht mit einer Empfehlung des Entwicklers gleichzusetzen.