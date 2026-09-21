Experten erwarten jedoch keine grossen ‌Auswirkungen durch das Vorhaben. Der Analyst Josh Linville vom Finanzdienstleister StoneX erklärte, er ‌rechne nicht damit, dass belarussisches Kali eine wichtige Rolle ​für die Versorgung der US-Landwirte oder sinkende Preise spielen werde. «Wir haben mehr als genug für alle», sagte Linville. Hilfe werde vielmehr bei Phosphat und Stickstoff benötigt. Deren Angebot sei durch den von den USA und Israel begonnenen Krieg gegen den Iran eingeschränkt, der die meisten Lieferungen aus der Golfregion blockiere. Selbst wenn Litauen seinen Hafen ‌Klaipeda für belarussische Exporte öffnen sollte, sei ein Transport über die Ostsee und den Atlantik angesichts der derzeit relativ niedrigen Kali-Preise kaum zu rechtfertigen, so der Experte.