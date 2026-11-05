Abdulasis Sager, Vorsitzender des in Saudi-Arabien ansässigen ​Gulf Research Center, warnte ⁠seinerseits, die Niederlage könne Trumps Bereitschaft zu Militärschlägen erhöhen statt verringern. Da die Zwischenwahlen hinter ihm lägen und keine ‌dritte Amtszeit bevorstehe, hätten wahltaktische Gründe für Zurückhaltung an Bedeutung verloren. Damit habe der Präsident weniger zu verlieren und könnte sein Vermächtnis sichern wollen. Trump könne die Konfrontation mit dem ‌Iran als Chance sehen, «die Sache zu Ende zu bringen», bevor er aus dem Amt ​scheide. «Wenn der Iran weiter Widerstand leistet (...) und sich als Sieger präsentiert, könnte sich Trump zum Handeln gezwungen sehen, um diesen Ausgang zu verhindern und einen klaren Erfolg für seine Präsidentschaft zu verbuchen.»