Powell sei ein «Hohlkopf», sagte Trump bei einer Veranstaltung im Weissen Haus. Es sei in Ordnung, wenn Powell den Leitzins hoch halte oder erhöhe, wenn die Inflationsrate steigen würde. Aber das sei nicht der Fall und er müsse vielleicht «etwas erzwingen», so Trump. Er liess offen, was er genau damit meinte.