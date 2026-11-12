Der 66-jährige Cook hatte im September den Chefposten bei Apple an Hardware-Chef John Ternus übergeben. Er kümmert sich vom Verwaltungsrat aus aber weiterhin um Kontakte zur Politik - darunter auch zum US-Präsidenten. Cook hatte in den vergangenen Jahren ein stabiles Verhältnis zu Trump aufgebaut, unter anderem mit Zusagen von Investitionen in den USA. Bei einem Termin im Weissen Haus überreichte er dem Präsidenten eine Glasscheibe mit einem goldenen Ständer.