4. Trumps Zollkonflikt und Iran-Krieg spitzen sich vor der Wahl zu

Inhaltlich wollen die Republikaner Akzente in der Innenpolitik setzen, doch die Konflikte in der Welt spitzen sich aktuell wieder zu - und das kommt Trump eher nicht zugute. Mitten im Wahlkampf gestand er nun ein: Der Iran-Krieg werde wahrscheinlich erst nach den Midterms beendet. Nach den Angriffen auf Öltanker stieg der Ölpreis auf den höchsten Stand seit fast vier Monaten. Just am zweiten Tag des Parteitags der Republikaner erreichte der landesweite Durchschnittspreis für Diesel in den USA mit 6,00 US-Dollar pro Gallone (3,785 Liter) ein Rekordhoch. Damit war der Treibstoff nach Daten des Marktanalyseportals Gasbuddy so teuer wie nie zuvor.