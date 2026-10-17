Das ​nach dem verstorbenen Senator Lindsey Graham benannte Sanktionsgesetz sieht eigentlich vor, innerhalb von 30 Tagen Zölle von bis zu 100 Prozent auf alle ‌Importe aus den fünf grössten Abnehmerländern von russischem Rohöl oder Gas zu erheben. Dies gilt zudem für Staaten, die wissentlich russische Energieträger importieren oder Russland bei der Umgehung von Sanktionen helfen. Die Regelung sollte den Druck auf Russland wegen des ​2022 begonnenen ​Angriffs auf die Ukraine erhöhen. Trump bemüht sich jedoch um ⁠eine Annäherung an Russland und kritisierte den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wiederholt ​öffentlich. Unter anderem legte er ⁠der Ukraine nahe, eine neue Führung zu wählen.