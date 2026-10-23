Trump bekräftigte in ​dem Erlass seine langjährige ​Kritik, dass Windenergie unzuverlässig sei und das US-Stromnetz belaste. Der ‌Schritt geht auf eine im vergangenen Jahr eingeleitete Untersuchung der US-Regierung zu den Auswirkungen ​von ​Importen auf die nationale ⁠Sicherheit zurück. Zu den wichtigsten Lieferanten ​von Windkraftanlagen ⁠und Komponenten für die USA gehören, Daten der ‌Denkfabrik American Action Forum zufolge, neben Mexiko und Indien auch europäische Länder ‌wie Deutschland, Dänemark und Frankreich.