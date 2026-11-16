Die Position bringt Trump auf Kollisionskurs mit seinem Finanzminister Scott Bessent, der am Wochenende einen radikalen Neuanfang in der Nvidia-Chefetage gefordert hatte. Der Chefposten sollte mit jemandem von ausserhalb des Unternehmens besetzt werden, sagte er in einem TV-Interview. Bessent verwies auf den Schmuggel moderner Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Exportverboten. Er wolle von Nvidia binnen zehn Tagen Antworten dazu, ob bei Nvidia unerlaubte Verkäufe toleriert worden seien, um den Umsatz hochzutreiben. Das sei für ihn eine wichtigere Frage als Huangs Affären.