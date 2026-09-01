Hintergrund ist, dass Verbraucher in den USA deutlich mehr für verschreibungspflichtige Medikamente zahlen als in den meisten anderen ​Industrienationen. ​Die Regierung hatte bereits im ⁠vergangenen Jahr ähnliche Abkommen mit 17 ​der weltgrössten Pharmakonzerne geschlossen, ⁠darunter Pfizer, Eli Lilly und Novo Nordisk. Die jetzige Ankündigung erfolgt ‌vor den Zwischenwahlen im November, bei denen über die Mehrheit im Kongress entschieden wird. Der israelische Generikahersteller Teva ‌teilte mit, er befinde sich noch in Gesprächen ​mit der Regierung.