Die Republikaner hatten sich auf einen Machtwechsel vorbereitet und versuchen nun, in der Übergangsphase bis zum Jahresende so viele Richter wie möglich zu bestätigen. Der scheidende Vorsitzende des Justizausschusses, Chuck Grassley, setzte gegen den Widerstand der Demokraten zusätzliche Anhörungen an. Damit könnte das ‌Senatsplenum noch vor Weihnachten bis zu 22 ausstehende Personalien billigen. Ein Vertreter des Präsidialamts teilte mit, man gehe davon aus, dass alle verbleibenden Anwärter in diesem Jahr bestätigt würden.