US-Präsident Donald Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt in Nebraska eine Ausweitung des Zugangs zu steuerbefreitem Diesel versprochen und gleichzeitig vor einer düsteren Zukunft gewarnt, sollten die Demokraten die Zwischenwahlen am 3. November gewinnen. Trump rief seine Anhänger am Montag auf, so zu tun, als stünde er selbst zur Wahl, und die Abstimmung als Referendum über seine Regierung zu betrachten. Seine Partei versucht, die Wähler davon zu überzeugen, dass die unter ihm geschaffenen Investitionen die Belastungen durch höhere Preise infolge des Krieges gegen den Iran überwiegen.
Die Republikaner gehen jedoch mit einem schwierigen politischen Umfeld in die letzten Wochen des Wahlkampfs. Sie müssen auch Sitze in Senat und Repräsentantenhaus verteidigen, die noch vor wenigen Monaten als sicher galten. Eine am Montag veröffentlichte Umfrage von Reuters/Ipsos beziffert Trumps Zustimmungswerte auf 32 Prozent, was dem niedrigsten Wert seiner politischen Karriere entspricht. Bei der Frage, welche Partei sie bei den Zwischenwahlen unterstützen würden, bevorzugten die Wähler die Demokraten mit 44 zu 37 Prozent.
Trump zeichnete ein düsteres Bild für den Fall eines Sieges der Demokraten. «Sie wollen alles niederbrennen», sagte er über die Partei. Zudem wiederholte er sein Versprechen, allen Erwachsenen 5.000 Dollar zu zahlen, sollten die Republikaner die Zwischenwahlen gewinnen.
(Reuters)