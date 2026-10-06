US-Präsident Donald Trump hat bei einem Wahlkampfauftritt in Nebraska eine Ausweitung des Zugangs zu ‌steuerbefreitem ⁠Diesel versprochen und gleichzeitig vor einer düsteren Zukunft gewarnt, ⁠sollten die Demokraten die Zwischenwahlen am 3. November gewinnen. Trump rief seine Anhänger ‌am Montag auf, so zu ‌tun, als stünde er selbst ​zur Wahl, und die Abstimmung als Referendum über seine Regierung zu betrachten. Seine Partei versucht, die Wähler davon zu überzeugen, dass die unter ihm geschaffenen Investitionen die Belastungen durch ‌höhere Preise infolge des Krieges gegen den Iran überwiegen.