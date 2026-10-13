Dieselpreis steigt – Putin lehnt Friedensverhandlungen ab

Der Dieselpreis in den ‌USA ist um mehr als 60 Prozent gestiegen, seit Trump vor sieben Monaten einen Krieg gegen den Iran begonnen hat. Die hohen Preise gefährden die knappe Mehrheit der Republikaner im US-Kongress bei den Zwischenwahlen am 3. November. Trump hatte angekündigt, dass Russland umgehend mehr als 300.000 Tonnen Diesel an die ​US- und ​Weltmärkte liefern werde. Im November sollten weitere 500.000 Tonnen folgen und im Anschluss ⁠noch einmal eine Million Tonnen. Analysten bezweifelten der Nachrichtenagentur Reuters zufolge jedoch, dass die ​Menge ausreicht, um die Preise zu ⁠drücken, da sie etwa zwölf Stunden des weltweiten Verbrauchs entspreche. Allein die erste Tranche von 2,25 Millionen Barrel decke nicht einmal den Tagesbedarf des US-Transportsektors.