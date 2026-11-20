«Wir werden unseren Unternehmen nicht erlauben, Rechenzentren ausserhalb unseres Landes zu bauen», sagte Trump am Freitag auf einer Pressekonferenz im Weissen Haus. Er äusserte sich nach seiner Rückkehr von einer Asien-Reise zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Wer dennoch im Ausland baue, müsse mit einer «enormen Steuer» rechnen, kündigte der Präsident an. Der rasante Ausbau von Datenzentren weltweit ist wegen des Bedenken über den Energie- und Wasserverbrauch zu einem Politikum geworden.
(reuters)