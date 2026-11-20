«Wir werden unseren ‌Unternehmen nicht ​erlauben, Rechenzentren ausserhalb unseres Landes zu bauen», sagte Trump am Freitag auf einer Pressekonferenz im ‌Weissen Haus. Er äusserte sich nach seiner Rückkehr von einer Asien-Reise ​zum Thema Künstliche Intelligenz (KI). Wer ​dennoch im ​Ausland baue, müsse mit einer «enormen Steuer» ‌rechnen, kündigte der Präsident an. Der rasante Ausbau von Datenzentren ​weltweit ​ist wegen ⁠des Bedenken über den ​Energie- und ⁠Wasserverbrauch zu einem Politikum geworden.