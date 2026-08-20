Trump hatte sich während seiner ‌ersten Amtszeit 2018 und 2019 wiederholt mit Kim getroffen. Die diplomatischen Bemühungen scheiterten jedoch an der US-Forderung nach einer nuklearen Abrüstung Nordkoreas. Insofern ist unklar, weshalb Trump es so darstellt, dass ​er nicht zugelassen hätte, dass Nordkorea diese Zahl an Atomwaffen ​besitzt. Unklar ist auch, weshalb Trump etwa im aktuellen ​Iran-Krieg das Ziel benennt, dass der Iran keine Atomwaffen haben dürfe, diesen Druck auf Nordkorea aber ‌nicht ausübt. Nordkorea ist eng verbündet mit China und Russland.