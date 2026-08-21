Das Weisse Haus will bis 2030 jährlich mindestens 1000 Starts und Rückflüge ‌ermöglichen. ⁠Mit den Rückflügen ist die Wiederverwendbarkeit der Raketen gemeint, die auch als Schlüssel für eine so hohe Anzahl ⁠von Flügen gilt. Um dieses Ziel zu erreichen, wies Trump die Regierungsbehörden an, Ländereien in Staatsbesitz für neue Start- und ‌Landeplätze zu prüfen. Innerhalb von 90 Tagen soll ein neuer staatlicher Landeplatz ‌für Raumfahrzeuge benannt werden. Zudem verlangt Trump, dass staatliche Stellen ​nicht mit kommerziellen Anbietern konkurrieren, es sei denn, die nationale Sicherheit oder die öffentliche Sicherheit erfordern dies.