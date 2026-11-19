In einer Pressekonferenz nach dem Treffen sagte der russische Präsident, er erwarte eine anhaltende Dynamik bei der Wiederbelebung des bilateralen Verhältnisses zu den ‌USA. Er wünsche sich zwar, dass einige Aspekte des Austauschs mit Washington reibungsloser verliefen. Die Umsetzung von Vereinbarungen mit den USA sei nicht immer einfach. Der Kurs der Trump-Regierung gebe jedoch Anlass zu Optimismus. Putin sprach sich zudem für eine Fortsetzung der Dreiertreffen aus. Der Dreiergipfel sei nützlich gewesen, habe zu einem besseren gegenseitigen Verständnis beigetragen und gehe als ein neues Kapitel in die Geschichte der Diplomatie ein.