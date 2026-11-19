Die Staatschefs der drei grössten Atommächte der Welt wollten dabei nach eigenen Angaben über den Krieg in der Ukraine und die nukleare Rüstungskontrolle beraten. Zu Beginn des Treffens am Donnerstag an einem grossen runden Tisch in einer Villa in der südchinesischen Stadt Shenzhen gaben die drei Politiker am Rande eines Asien-Pazifik-Gipfels nacheinander Eingangserklärungen ab.
«Wir schreiben wirklich Geschichte», sagte Trump. «Wir drei haben sehr viel zu besprechen. Noch nie wurde Frieden geschlossen, indem man Gelegenheiten zum Dialog ausgeschlagen hat.» Putin erklärte, die drei Länder hätten «zahlreiche gemeinsame Interessen bei der Beilegung regionaler Konflikte, darunter natürlich auch desjenigen in der Ukraine». Xi erklärte: «Die Geschichte lehrt uns, dass in der Welt Frieden herrscht, wenn Grossmächte in Harmonie leben ... Wenn Grossmächte aneinandergeraten, stürzt die Welt ins Chaos.»
Trump war vor dem Dreiertreffen separat mit Xi und Putin zusammengekommen und hatte beide als Freunde bezeichnet. Trump sagte, sowohl ihm als auch Xi sei es ein grosses Anliegen, dass der Ölfluss durch die Strasse von Hormus gesichert bleibt. Der Schiffsverkehr auf dieser Route ist durch den Iran-Krieg gestört. Xi ging in seinen bisherigen Äusserungen während des zweitägigen Apec-Gipfels weder auf die Ukraine noch auf den Iran ein.
«Gemeinsames Foto könnte allen dreien gelegen kommen»
Experten zufolge dürfte das Dreiertreffen kaum zu grösseren Vereinbarungen führen. Grund seien erhebliche Meinungsverschiedenheiten über die Ukraine, den Iran, Atomwaffen und den Handel. Das Treffen hat jedoch kleinere Staaten verunsichert, die eine Missachtung ihrer Interessen befürchten. Die Aussenpolitik-Expertin Patricia Kim von der Denkfabrik Brookings Institution sagte, China wolle nicht als Vermittler eines Abkommens über die Ukraine wahrgenommen werden. Da die Führung in Kiew und europäische Staats- und Regierungschefs nicht teilnähmen, hätte dies eine «problematische Aussenwirkung».
Craig Singleton von der Denkfabrik Foundation for Defense of Democracies verwies zudem auf Differenzen wegen der militärischen Aufrüstung Chinas. Die Staatschefs hätten viele Gründe für einen gemeinsamen Auftritt, jedoch weit weniger, um in der Sache einen Konsens zu finden. «Ein gemeinsames Foto könnte allen drei Männern sehr gelegen kommen», sagte Singleton. Es sei jedoch viel schwieriger, sich auf eine gemeinsame Agenda zu einigen.
In Berlin war am Donnerstagnachmittag parallel ein Gipfel der «Koalition der Willigen» zur Unterstützung der Ukraine geplant. Bundeskanzler Friedrich Merz wollte dazu Dutzende Staats- und Regierungschefs empfangen, darunter auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Auch die US-Sondergesandten Steve Witkoff und Jared Kushner wurden in der Bundeshauptstadt erwartet.
Trump bestand darauf, die nukleare Rüstungskontrolle zu einem zentralen Thema des Dreiergipfels zu machen. China lehnte es dagegen wiederholt ab, sich an Gesprächen mit Washington und Moskau zu beteiligen, da beide über weitaus grössere Atomwaffenarsenale verfügen. «Es ist keine leichte Sache, darauf zu verzichten», sagte Trump zu Xi und Putin zu Beginn ihres Treffens. Xi sprach sich laut amtlicher chinesischer Nachrichtenagentur Xinhua zu Beginn des Treffens dafür aus, Atomwaffen zu verbieten und die Bestände zu vernichten. Ein Atomkrieg könne nicht gewonnen und dürfe niemals geführt werden.
Jüngste Rückschläge für Putin und Trump
Xi hatte Trump bei dessen Ankunft am Mittwoch am Flughafen begrüsst und kurz umarmt. Es war das erste Mal seit Xis Amtsantritt als Präsident, dass er einen Staatsgast am Flughafen empfing. Er erwiderte damit eine Geste Trumps bei ihrem letzten Treffen im September auf dem US-Stützpunkt Joint Base Andrews. Trump hob beim US-Sender Fox News den prunkvollen Empfang hervor. Dieser stand im Gegensatz zu der eher zurückhaltenden Begrüssung anderer Staatschefs, darunter auch Wladimir Putin.
Trump traf ein, nachdem Xi und Putin in scharfen Reden den westlichen «Handelsprotektionismus» und Sanktionen verurteilt hatten. Bei den Beratungen der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftskooperation (Apec) rief Xi zu einem «freien und offenen» Handel auf. Westlichen Staats- und Regierungschefs zufolge setzt Chinas Wachstumsmodell einseitig auf die Stärkung der Industrie zulasten der heimischen Verbraucher. Dies sei unfair und führe zu destabilisierenden globalen Handelsungleichgewichten.
Putin musste jüngst im Krieg gegen die Ukraine nach der schweren Beschädigung der strategisch wichtigen Kertsch-Brücke zwischen der Krim und Russland einen Rückschlag hinnehmen. Er erklärte, Russland spiele eine Schlüsselrolle für die Nahrungsmittel- und Energiesicherheit im Asien-Pazifik-Raum. Trump stand unter dem Eindruck einer Niederlage bei den jüngsten Zwischenwahlen und des Spionageskandals um Nvidia. Er sagte vor den Gipfelteilnehmern, die USA seien seit Jahrhunderten eine Pazifikmacht.
(Reuters)