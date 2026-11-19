Trump war vor dem Dreiertreffen separat mit Xi und Putin zusammengekommen und hatte beide als Freunde bezeichnet. Trump sagte, sowohl ihm als auch Xi sei es ein grosses Anliegen, dass der Ölfluss durch die Strasse von Hormus gesichert bleibt. Der Schiffsverkehr auf dieser Route ist durch den Iran-Krieg gestört. Xi ging in seinen bisherigen Äusserungen während des zweitägigen Apec-Gipfels weder auf die Ukraine noch auf den Iran ein.