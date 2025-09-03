Eine ganze Branche unter Druck

Mit seinen Sorgen steht Thermoplan, zu dessen Kunden McDonald's und Nestlé gehören, nicht allein da. Die Firma ist einer von rund 2000 Schweizer Maschinenbauern, die sich trotz hoher Lohnkosten und der stetigen Aufwertung des Frankens Nischen als spezialisierte Exporteure erobert haben. Doch wenn die Zölle für die Schweiz bei 39 Prozent und die für die EU bei 15 Prozent bleiben, werden etwa vier Fünftel der US-Exporte des schweizerischen Maschinen- und Elektrotechniksektors wegfallen. Dies entspräche einem Wert von rund zehn Milliarden Franken im vergangenen Jahr, sagt Jean-Philippe Kohl, stellvertretender Leiter des Branchenverbands Swissmem.