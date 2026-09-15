Trumps persönliche Zustimmungsrate stieg ​auf 35 Prozent, nachdem sie ​Ende August mit 33 Prozent den tiefsten Stand seiner politischen Laufbahn ‌erreicht hatte. Trumps Beliebtheit hat seit dem Beginn des von ihm begonnenen Krieges gegen den Iran im Februar deutlich ​gelitten. ​Der Konflikt hat die ⁠Öllieferungen aus dem Nahen Osten ins ​Stocken gebracht und die ⁠Preise für Kraftstoff in die Höhe getrieben, was ‌auch die Finanzen der US-Haushalte belastet.