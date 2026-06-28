Die Trump-Regierung will die neu errichtete Mauer aus Importabgaben so ausgestalten, dass sie den Zöllen ähnelt, die Donald Trump zu Beginn seiner zweiten Amtszeit gegen alle wichtigen Handelspartner verhängt hatte.
Doch nicht alles ist wie am 2. April 2025 — oder Liberation Day, wie der Präsident ihn nannte. Um die Zölle rechtlich belastbarer zu machen, werden viele Länder wegen mutmasslich unfairer Handelspraktiken untersucht. Die beiden prominentesten Verfahren konzentrieren sich auf Regeln zu Zwangsarbeit und Überkapazitäten in der Industrie.
Die Massnahmen wurden auf Grundlage einer Rechtsbefugnis eingeleitet, die als Section 301 des Trade Act von 1974 bekannt ist. Nicht alle Länder sind Ziel der Untersuchungen. Wenn Trumps vorübergehende pauschale Zölle von 10 Prozent Ende Juli auslaufen, könnten einige Staaten mit einem niedrigeren Satz als zuvor einen Wettbewerbsvorteil erlangen. Andere könnten schlechter gestellt sein.
Bei Trump ist es allerdings ratsam, in der Politikgestaltung mit einem unberechenbaren Faktor zu rechnen. In der Handelspolitik zeigt sich das in der Nutzung von Zollausnahmen für Importe, die die Regierung beim Einkauf im Ausland nicht verteuern will, etwa KI-Ausrüstung, landwirtschaftliche Traktoren oder brasilianischen Kaffee. Auf der anderen Seite stehen Einbeziehungen, die zusätzliche Waren erfassen und den Umfang der Zollziele ausweiten können.
Eine weitere ungeklärte Frage ist, was mit Volkswirtschaften wie Indien, der Europäischen Union, Japan, Südkorea und dem Vereinigten Königreich geschieht, die Handelsabkommen unterzeichnet haben, mit denen ihre Zollsätze auf niedrigere ausgehandelte Niveaus begrenzt wurden — insbesondere bei Autos. US-Vertreter haben versucht, ihnen zu versichern, dass diese Abkommen weiterhin Bestand haben.
Die Indien-Reise des US-Handelsbeauftragten Jamieson Greer in dieser Woche könnte einen Vorgeschmack darauf geben, was Länder mit Vereinbarungen erwarten sollten. Piyush Goyal, der Handels- und Industrieminister des Landes, sagte laut der lokalen Nachrichtenagentur ANI bei einer Presseunterrichtung, «das derzeit noch offene Thema ist, dass unsere Zölle niedriger sein müssen als die konkurrierender Länder».
Mit diesen Vorbehalten folgt eine Übersicht über die möglichen Gewinner und Verlierer der nächsten Phase von Trumps Zollschranken.
Gewinner
Die Philippinen
Im Rahmen der Abgaben vom Liberation Day unterlagen die Philippinen einem Satz von 19 Prozent. Das südostasiatische Land würde neu einem Zoll von 12,5 Prozent unterliegen, falls die Strafmassnahmen wegen Zwangsarbeit wie vorgeschlagen verhängt würden. Das Land ist nicht Gegenstand der Untersuchung zu Überkapazitäten, sodass später keine weitere Zollerhöhung zu erwarten ist.
Damit ergibt sich gegenüber April 2025 das Potenzial für einen Rückgang des Zollsatzes um fast sieben Prozentpunkte. Die US-Warenimporte von den Philippinen beliefen sich in den ersten vier Monaten dieses Jahres auf 7,7 Milliarden Dollar, ein Anstieg um 51 Prozent gegenüber dem Zeitraum Januar bis April 2025.
Südafrika
Im April 2025 wurde Südafrika mit einem Zollsatz von 30 Prozent belegt, während Trump der Regierung regelmässig vorwarf, weisse Afrikaaner zu diskriminieren. Dieser Zollsatz dürfte nun nach Abschluss der Untersuchung zu Zwangsarbeit bei 12,5 Prozent liegen. Südafrikanische Warenlieferungen in die USA summierten sich bis April auf 3,5 Milliarden Dollar, 56 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
Kleinere Volkswirtschaften
Mehrere Länder mit einem US-Handelsvolumen von weniger als 10 Milliarden Dollar dürften von der neuen Zollmauer profitieren. Einige könnten von ausserordentlich hohen Zollsätzen wieder auf Meistbegünstigungszölle zurückfallen. Das eröffnet multinationalen Unternehmen möglicherweise eine neue Möglichkeit, Lieferketten zu verlagern, um höhere Zölle zu vermeiden.
Pakistans Zölle werden um 19 Prozentpunkte von 29 Prozent auf 10 Prozent sinken. Myanmar wurde im April 2025 mit einem Zoll von 44 Prozent belegt. Nun könnte der Satz für die meisten Waren auf 0 bis 2 Prozent fallen. Laos und Lesotho befinden sich in einer ähnlichen Lage.
Verlierer
Singapur
Trotz Unklarheit über die endgültigen Details ist Singapur ein kleiner, aber wichtiger US-Handelspartner, der unter dem neuen Zollregime mit grosser Wahrscheinlichkeit schlechter gestellt sein wird. Im April 2025 wurde gegen das Land kein länderspezifischer Notfallzoll verhängt.
Der Stadtstaat wurde mit dem Zoll von 10 Prozent belegt, der Anfang dieses Jahres auf alle anderen angewandt wurde. Dieser Satz könnte nun steigen: Die südostasiatische Volkswirtschaft steht sowohl vor einem Zoll von 12,5 Prozent wegen Zwangsarbeit als auch vor einem erwarteten zusätzlichen Zoll aufgrund der Untersuchung zu Überkapazitäten.
Die Menschen in Singapur seien sich «sehr bewusst», dass die neue Zollmauer für sie ein Problem darstellt, sagte Deborah Elms, Leiterin der Handelspolitik bei der Hinrich Foundation. «Sie lagen bei komfortablen, handhabbaren 10 Prozent», und nun drohe ihnen eine schlechtere Position.
Erschwerend kommt für amerikanische Importeure hinzu, die Zölle zahlen und die Compliance-Unterlagen abwickeln: Singapur ist einer der verkehrsreichsten Umschlagplätze der Welt. Das bedeutet, dass viele Rohstoffe in seine Häfen und Industriezonen gelangen und anschliessend als Fertigprodukte exportiert werden.
Noch zu früh für ein Urteil
Kanada
Auf den ersten Blick scheint Kanada besser positioniert zu sein, da die Zölle auf Importe niedriger sind als im April 2025. Für Waren, die unter das USMCA fallen, gibt es wichtige Ausnahmen. Dennoch haben branchenspezifische Zölle auf Metalle die kanadische Industrie belastet.
Trump droht regelmässig damit, aus dem nordamerikanischen Handelsabkommen auszusteigen, an dessen Vermittlung er während seiner ersten Amtszeit beteiligt war. Zudem hat er Kanada wegen Vergeltungsmassnahmen Vorwürfe gemacht. Selbst wenn diese Drohungen als Verhandlungsmasse dienen, bedeutet dies, dass Kanada den anstehenden Neuverhandlungen des USMCA-Abkommens in der zweiten Jahreshälfte nicht gelassen entgegensehen kann.
Mexiko
Mexiko drängt auf Entlastung bei den sektorspezifischen Autozöllen und argumentiert, dass sein Satz über dem einiger aus Südkorea oder Japan importierter Fahrzeuge liege. Im Rahmen der laufenden USMCA-Gespräche drängt Washington Mexiko dazu, eine Regel umzusetzen, wonach Autos in der nordamerikanischen Handelszone zu mindestens 50 Prozent aus Komponenten amerikanischer Herkunft bestehen müssen. Die Gespräche werden mindestens bis Juli andauern, sodass unklar bleibt, wie sich die Handelsfolgen für Mexiko kurzfristig entwickeln werden.
Europäische Union
Die EU steht unter Druck der USA, ihr Handelsabkommen rechtsverbindlich festzuschreiben. Das Europäische Parlament und die EU-Länder müssen über die Ratifizierung des fertigen Textes abstimmen, bevor eine von Trump gesetzte Frist am 4. Juli abläuft. Der US-Präsident sagte, falls die Vereinbarung bis dahin nicht in Kraft sei, werde er die Zölle auf europäische Autos von 15 Prozent auf 25 Prozent erhöhen. Greer bemühte sich jedoch, Brüssel zu versichern: «Ein Deal ist ein Deal.»
Das Parlament leistete vergangene Woche seinen Beitrag und stimmte für die Billigung des Pakts. Die EU-Länder dürften noch in dieser Woche endgültig zustimmen. Das wäre der letzte Schritt in einem holprigen, einjährigen Ratifizierungsprozess.
Doch erst vergangene Woche leitete Trump eine 301-Untersuchung gegen Deutschland ein und verwies auf eine «anhaltende Unterbezahlung für innovative pharmazeutische Produkte». Bundeskanzler Friedrich Merz sagte als Reaktion, er erwarte, dass die USA zu ihren Handelszusagen gegenüber Europa stünden. Entscheidungen über Arzneimittelzahlungen seien eine innerstaatliche Angelegenheit.
China
China ist in einer deutlich besseren Position als zu Beginn von Trumps zweiter Amtszeit. Während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2024 hatte er versprochen, einen Zoll von 60 Prozent auf chinesische Waren einzuführen. Der effektive Satz liegt laut einer Analyse von Bloomberg Economics nun bei rund 21%.
Die USA und China werden ihre Zollvereinbarung im Herbst erneut prüfen. Bis dahin kann noch viel geschehen. Chinas Staatschef Xi Jinping demonstrierte jedoch im vergangenen Jahr den Einfluss des Landes auf die US-Wirtschaft, indem er den Export seltener Erden blockierte.
(Bloomberg/cash)