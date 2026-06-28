Bei Trump ist es allerdings ratsam, in der Politikgestaltung mit einem unberechenbaren Faktor zu rechnen. In der Handelspolitik zeigt sich das in der Nutzung von Zollausnahmen für Importe, die die Regierung beim Einkauf im Ausland nicht verteuern will, etwa KI-Ausrüstung, landwirtschaftliche Traktoren oder brasilianischen Kaffee. Auf der anderen Seite stehen Einbeziehungen, die zusätzliche Waren erfassen und den Umfang der Zollziele ausweiten können.