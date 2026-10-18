Dennoch ist das Selbstbewusstsein der Ukraine in den vergangenen Monaten viel grösser geworden. Die technologische Abhängigkeit von den USA sinkt dank eigener Entwicklungen im Eiltempo und europäischer ‌Hilfe. Selenskyj konnte sich deshalb offen gegen Trumps Wunsch stellen, keine Energieanlage in Russland mehr zu bombardieren. Seine Armee verfügt mittlerweile über eigene ballistische Raketen, Drohnen und Landfahrzeuge. Aber es fehlt vor allem an den US-Lieferungen von Patriot-Luftabwehrraketen. Bisher kaufen die Europäer für die Ukraine durch das sogenannte Purl-Programm in den USA all die Waffen, die sie selbst noch nicht ​herstellen können. Beendet Trump das Purl-Programm jetzt, wäre dies ein schwerer Schlag für Kiew.