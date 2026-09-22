Trump war im Januar 2025 mit dem Versprechen ins Weisse ‌Haus zurückgekehrt, die Inflation einzudämmen und Kriege im Ausland zu beenden. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt lag seine Zustimmungsrate bei 47 Prozent. Im Februar dieses Jahres hatten die USA und ​Israel einen Krieg gegen den Iran begonnen, der den Iran ​bislang aber nicht in die Knie gezwungen ​hat. Vielmehr ist es dem Iran gelungen, die Strasse von Hormus weitgehend zu blockieren, durch die ‌normalerweise grosse Mengen Öl für die Weltmärkte transportiert werden. In der Folge sind die Preise für Benzin und Diesel weltweit deutlich gestiegen, auch in den USA. Die Lebenshaltungskosten ​gelten ​als wahlentscheidendes Thema für die Zwischenwahlen am ⁠3. November.