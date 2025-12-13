«Tschechien an erster Stelle»

«Die Europäische Kommission muss einen anderen Weg zur Finanzierung der Ukraine finden», sagte Babis in der an seine Wähler und die tschechische Bevölkerung gerichteten Videobotschaft auf der Plattform X. «Wir werden für nichts garantieren und auch kein Geld geben», versicherte er. Tschechien habe selbst leere Kassen und deshalb «kein Geld für andere Staaten». Jede Krone werde für die eigenen Bürger gebraucht. Im Wahlkampf für die tschechische Parlamentswahl im Oktober hatte Babis mit dem Slogan «Tschechien an erster Stelle» geworben.