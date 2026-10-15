Der wachsende Bedarf an hochmodernen KI-Prozessoren verhilft dem weltgrössten Chip-Auftragsfertiger TSMC zum sechsten Rekordquartalsgewinn in ‌Folge. ⁠Das Nettoergebnis der vergangenen drei Monate sei um 69 ⁠Prozent auf umgerechnet 21,02 Milliarden Euro gestiegen, teilte der taiwanische Konzern ‌am Donnerstag mit. Analysten hatten mit einem ‌rund 500 Millionen Euro niedrigeren ​Ergebnis gerechnet. Vergangene Woche hatte TSMC einen Umsatzsprung von 50 Prozent auf einen Höchststand von 41,66 Milliarden Euro bekannt gegeben.