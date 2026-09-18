Die Zentralbank erhöhte die Repo-Finanzierung und verzehnfachte die Kreditaufnahmegrenzen der ​Banken am Interbanken-Geldmarkt, um die Liquidität zu gewährleisten. Analysten ​sagten, es sei noch nicht ​klar, wohin sich die Märkte weiter entwickeln würden. «Eine so entschiedene Reaktion der türkischen Zentralbank (CBRT) ‌und der türkischen Regulierungsbehörden hat den Aktienanlegern etwas Erleichterung verschafft – es ist noch zu früh, um festzustellen, dass der Ausverkauf seinen Höhepunkt ​erreicht hat», ​sagte Piotr Matys, Analyst bei ⁠ITC Markets.