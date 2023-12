Die Währungshüter hoben den Schlüsselsatz auf 42,50 Prozent von 40,0 Prozent an, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten damit gerechnet. Es ist bereits der siebte Zinsschritt, seit die neue Zentralbankchefin Hafize Gaye Erkan im Juni das Ruder übernahm und die Geldpolitik auf einen straffen Kurs ausrichtete. Die Notenbank hatte das Zinsniveau dabei zuletzt dreimal in Folge um jeweils fünf Prozentpunkte nach oben geschleust.