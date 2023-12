Sie plant für den 11. Januar in New York Vorträge für ausländische Investoren über Geldpolitik, Inflation und türkische Vermögenswerte. Wie aus einer Einladung der Zentralbank an die Anleger weiter hervorgeht, wird sie auch an Sitzungen teilnehmen, die für den Präsentationstag in der Zentrale der Wall-Street-Bank JPMorgan Chase geplant sind. Überdies wird Finanzminister Mehmet Simsek einen Vortrag zur Haushaltspolitik und zum Finanzausblick halten. Die Veranstaltung ist Teil der Bemühungen der Türkei, die Kapitalflucht aus dem mit hoher Inflation, Handelsdefiziten sowie schwindenden Devisenreserven konfrontierten Schwellenland zu stoppen und ausländische Investoren zurückzugewinnen.