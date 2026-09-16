Die wachsenden Bedenken hinsichtlich der Solidität und Liquidität der Sicherheiten der betroffenen Fonds schienen insofern das Risiko erhöht zu haben, dass auch andere Fonds und Unternehmen in Schwierigkeiten geraten könnten, sagte Wirtschaftswissenschaftlerin Banu Kivci Tokali. Der zunehmende Vertrauensverlust in den Fondssektor habe eine wesentliche Rolle bei der zunehmenden Verkaufswelle an den Märkten gespielt.