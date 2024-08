Durch den Austausch soll offenbar auch der US-Journalist Evan Gershkovich aus russischer Haft freikommen, während Russland den in Deutschland inhaftierten sogenannten Tiergartenmörder Wadim Krassikow zurückerhalten könnte. Laut Medienberichten sind gegen Mittag sowohl in Russland als auch in Deutschland Flugzeuge in Richtung Ankara gestartet. Dort soll am Nachmittag ein Austausch stattfinden.