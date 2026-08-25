Nach sechs Monaten steht für die TX Group ein Umsatz von 402,4 Millionen Franken zu Buche, ein Minus von 5,7 Prozent im Vergleich zur Vorjahresperiode, wie die Herausgeberin von «20 Minuten» und «Tages-Anzeiger» sowie Betreiberin von digitalen Plattformen wie Ricardo, Homegate oder Jobs am Dienstag mitteilte. Alle Segmente verloren an Umsatz, wobei der Rückgang bei 20 Minuten mit gut 15 Prozent am stärksten ausfiel.