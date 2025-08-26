Der Betriebsgewinn auf Stufe EBIT verminderte sich um gut 70 Prozent auf 7,0 Millionen Franken, wie TX am Dienstag in einer Mitteilung schreibt. Die Marge beträgt damit noch 1,6 Prozent nach 5,1 Prozent im Vorjahr. Neben dem Umsatzrückgang hätten Einmaleffekte das Ergebnis zusätzlich belastet: So sei bei 20 Minuten eine Sozialplanrückstellung in Höhe von 5,3 Millionen gebildet und bei Goldbach Neo eine Rückstellung über 4,8 Millionen für einen verlustbringenden Vermarktungsvertrag verbucht worden.