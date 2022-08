Analyst Reto Huber von Research Partners erhöhte am Montag das Kursziel für die Aktie von U-Blox von 70 auf 80 Franken. Doch dies ist nur eine kleine Konzession an den massiv gestiegenen Kurs von U-Blox, vor allem nach den Halbjahreszahlen vom letzten Freitag. Alleine an diesem Tag legte die Aktie 20 Prozent bis auf 142,60 Franken zu. Am Dienstagmorgen steht der Titel nach Handelseröffnung kaum verändert bei 139,40 Franken.

Nach Publikation der Halbjahreszahlen hat Analyst Huber seine Schätzungen für den Gewinn pro Aktie 2022 und 2023 um 71,5 und 90,7 Prozent erhöht. Er rechnet aber mit einer Normalisierung der Bruttomarge im Jahr 2023 und einem starken Gewinnrückgang im Jahr 2024. In anderen Worten: Die Kurse dürften wieder deutlich zurückkommen. Huber belässt daher die Einstufung für U-Blox auf "Verkaufen".

Der Chiphersteller aus Thalwil ist mit einer Performance von rund 100 Prozent die mit Abstand beste Schweizer Aktie im Jahr 2022. U-Blox hat seine Lieferketten im ersten Halbjahr deutlich verbessern können. Der Umsatz stieg um über 50 Prozent. Für dieses Jahr könne man keine neuen Aufträge mehr annehmen, sagte CEO Thomas Seiler letzte Woche, die Wartezeiten gingen derzeit bis weit in das kommende Jahr hinein.

Die Aktie scheint tatsächlich schon einiges eingepreist zu haben. Das derzeitige Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt laut Bloomberg rund 60. Von den sechs Analysten, die seit Ende Mai eine Meinung zu U-Blox abgegeben haben und bei Bloomberg erfasst sind, haben nur deren zwei eine Kaufempfehlung für den Titel. Vier haben ein "Halten"-Rating, zwei Analysten raten zum Verkauf der Aktie. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 102 Franken.

(cash)