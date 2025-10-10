Noch läuft die Nachfrist, in der weiterhin Aktien angedient werden können. Erst am Donnerstag hatte Advent mitgeteilt, dass es den Angebotszeitraum nicht verlängern und auch den Angebotspreis nicht erhöhen wolle. Der Abschluss der Transaktion wird im vierten Quartal erwartet. Im Anschluss soll U-Blox von der Schweizer Börse SIX dekotiert werden.