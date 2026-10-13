«Die Mieterinnen und Mieter zahlen heute schon zu viel Miete, und der Bundesrat will, dass sie noch mehr zahlen. Das lassen sie sich nicht gefallen», lässt sich SP-Ständerat und MVS-Präsident Carlo Sommaruga in der Medienmitteilung zitieren. Dass innert zwei Wochen so viele Unterschriften zusammengekommen seien, verstehe er als «klare Antwort an den Bundesrat».