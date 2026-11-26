Die Position war vakant, seit der vorherige Chef Prabhjeet Singh das Unternehmen im Juni 2026 verlassen hatte, um als Geschäftsführer die Leitung des Indien-Geschäfts von OpenAI zu übernehmen. Ranjan ist derzeit Chef von Allen Online, dem digitalen Zweig des Nachhilfeinstituts Allen Career Institute. Zuvor arbeitete er acht Jahre bei Eternal, ehemals Zomato, wo er 2017 einstieg und später zum Leiter des Essensliefergeschäfts aufstieg.
Indien ist nach Angaben von Uber hinter den USA und Brasilien der weltweit drittgrösste Markt nach Anzahl der Fahrten und der zweitgrösste nach der Zahl der Fahrer.
(Reuters)