Die Position war vakant, seit der vorherige Chef Prabhjeet Singh das Unternehmen im Juni 2026 verlassen ‌hatte, um als Geschäftsführer die Leitung des Indien-Geschäfts von OpenAI zu übernehmen. Ranjan ist ​derzeit Chef von Allen Online, ​dem digitalen Zweig des Nachhilfeinstituts ​Allen Career Institute. Zuvor arbeitete er acht Jahre ‌bei Eternal, ehemals Zomato, wo er 2017 einstieg und später zum Leiter des ​Essensliefergeschäfts aufstieg.