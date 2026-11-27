Uber will mit dem bis zu ​13 Milliarden Euro schweren Zukauf zum weltgrössten Essenslieferdienst ​ausserhalb Chinas werden. Die Amerikaner liefern mit «Uber Eats» bereits Essen aus Restaurants an die Haustür. Die Übernahme ‌hängt nun noch an der Zustimmung der Wettbewerbshüter. Bis dahin bekommen die Delivery-Hero-Aktionäre noch kein Geld. Um Kartellproblemen aus dem Weg zu gehen, hat Delivery Hero vereinbart, sein Geschäft ​in 14 ​Ländern für 1,4 Milliarden Euro an ⁠den New Yorker Finanzinvestor SSW Partners abzugeben. SSW ​bekommt dafür ein Darlehen von ⁠Uber über den vollen Kaufpreis. Uber rechnet mit dem Abschluss der Übernahme im ‌zweiten Halbjahr 2027.