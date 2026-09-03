«Wir sind stolz darauf, ‌den ⁠Wayve AI Driver zum ersten Mal genau hier in ⁠London, unserer Heimatstadt und einem der anspruchsvollsten Verkehrsumfelder der Welt, der Öffentlichkeit vorzustellen», ‌sagte der Chef und Mitgründer ‌des britischen Technologiepartners Wayve, Alex ​Kendall. London ist damit nach Zagreb die zweite europäische Metropole, in der Uber autonome Fahrzeuge einsetzt.

Zunächst stehen weniger als 20 Fahrzeuge des Modells Ford Mustang Mach-E zur Verfügung, in ‌denen vorerst noch ein Fahrer zur Überwachung an Bord ist, teilten die Unternehmen mit. Kunden, die eine Fahrt über ​UberX, Uber Comfort oder Uber Electric buchen, ​könnten ohne Aufpreis ein autonom fahrendes ​Fahrzeug zugeteilt bekommen.

Bis zu einem vollständig fahrerlosen Betrieb sind allerdings noch behördliche ‌Genehmigungen nötig; die Verfahren verzögern sich. Der Chef der Uber-Sparte für autonome Mobilität, Sarfraz Maredia, erklärte, der Start solle ​bei ​Verbrauchern und Regierung Vertrauen schaffen. ⁠Die künstliche Intelligenz (KI) von Wayve lernt den ​Angaben zufolge wie ⁠ein Mensch am Steuer aus Erfahrung und passt sich ‌an unbekannte Strassen, andere Fahrzeuge, unterschiedliche Wetterbedingungen und neue Städte an. Uber hatte sich 2024 an ‌dem britischen Start-Up beteiligt, um die Technologie künftig ​auf mehreren Märkten einzusetzen.

(Reuters)