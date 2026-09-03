Bis zu einem vollständig fahrerlosen Betrieb sind allerdings noch behördliche ‌Genehmigungen nötig; die Verfahren verzögern sich. Der Chef der Uber-Sparte für autonome Mobilität, Sarfraz Maredia, erklärte, der Start solle ​bei ​Verbrauchern und Regierung Vertrauen schaffen. ⁠Die künstliche Intelligenz (KI) von Wayve lernt den ​Angaben zufolge wie ⁠ein Mensch am Steuer aus Erfahrung und passt sich ‌an unbekannte Strassen, andere Fahrzeuge, unterschiedliche Wetterbedingungen und neue Städte an. Uber hatte sich 2024 an ‌dem britischen Start-Up beteiligt, um die Technologie künftig ​auf mehreren Märkten einzusetzen.