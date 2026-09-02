Mit diesem Schritt will Uber seine Management-Ebenen verschlanken. Dafür soll mehr Geld in das Kerngeschäft mit Fahrdiensten, die Essenslieferplattform, weitere Lieferdienste sowie das Robotaxi-Geschäft fliessen. In den vergangenen Jahren sei durch starkes Wachstum ein Geflecht aus «mehr Ebenen, mehr Koordination, stärker zersplitterter Verantwortung» entstanden, das auf dem heutigen Grössenniveau nicht mehr passe, begründete Khosrowshahi in der E-Mail die Massnahmen.