Damit hat sich der Wert des Start-ups binnen drei Jahren fast verdreifacht: Bei der letzten grossen Finanzierungsrunde im Sommer 2023 war Hugging Face noch mit 4,5 Milliarden Dollar bewertet worden. Gemessen an einem geschätzten Jahresumsatz von zuletzt rund 150 Millionen Dollar zahlt Nvidia einen enormen Aufschlag - für den Chipriesen steht jedoch nicht der aktuelle Ertrag im Vordergrund, sondern der strategische Zugriff auf den weltweit wichtigsten Umschlagplatz für KI-Software.