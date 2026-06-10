Folglich sei der Deal – wie vom Management bestätigt – in der aktuellen Guidance noch nicht reflektiert. Nun dürfte bereits 2026 zusätzlicher Umsatz im zweistelligen Millionenbereich anfallen. Damit sollte das bisherige Wachstumsziel von plus zehn Millionen Franken gemäss alter Guidance klar übertroffen werden. «Die Aktie ist mit dem 44-fachen des Gewinns pro Aktie für das laufende Jahr zwar kein Schnäppchen, aus unserer Sicht wird dies jedoch durch das dynamische Wachstum im USV-Segment und die hohe Profitabilität gerechtfertigt», so Sager von der ZKB weiter.